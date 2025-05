Fraudes no INSS: comissão da Câmara vai ouvir, hoje, o diretor-geral da Polícia Federal sobre as investigações

Quarta 28/05/25 - 6h30

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados irá ouvir, nesta quarta-feira (29), o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.



A audiência foi solicitada por parlamentares que desejam acompanhar de perto o andamento das investigações sobre supostas fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



O requerimento, apresentado por membros da comissão, menciona a necessidade de garantir a condução técnica e independente das apurações, sem interferências.



A convocação ocorre em um contexto de atenção redobrada sobre o combate a crimes previdenciários e à transparência nas ações do Executivo.



A expectativa é que detalhes sobre o andamento dos inquéritos sejam apresentados.