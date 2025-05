Segunda 26/05/25 - 15h51

14h36m, segunda-feira, do jornal O Tempo, de BH:



Motociclista morre após passar por quebra-molas em alta velocidade e bater em cerca, em MG



O acidente ocorreu na comunidade Borá, na zona rural de Montes Claros, nesse último domingo (25). Fabiano Lima tinha 39 anos.



Um motociclista morreu após perder o controle da direção e bater em uma cerca na comunidade de Borá, zona rural de Montes Claros, nesse domingo (25).



A vítima fatal foi identificada como sendo Fabiano Lima Oliveira, de 39 anos.



A Polícia Militar informou que o condutor teria perdido o controle da direção e acabou batendo em uma cerca.



Segundo a PM, um motorista viu a cena e relatou que havia saído da área rural para viajar à Montes Claros.



No momento em que passava pela ponte, o condutor reduziu a velocidade do carro e teria visto o homem pilotando a moto em alta velocidade, no sentido contrário da estrada.



Ainda de acordo com a testemunha, o motociclista teria perdido o controle da direção enquanto passava por um quebra-molas, sendo arremessado e vindo a bater em uma cerca.



O Samu foi acionado e compareceu para prestar os primeiros socorros à vítima. Mas o paciente não resistiu e evoluiu para óbito.



A perícia da Polícia Civil esteve no local e após os trabalhos de praxe, o corpo foi liberado para uma funerária da cidade.