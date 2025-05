Dia Livre de Impostos, nesta quinta-feira, vai juntar 100 mil estabelecimentos no Brasil em 1.500 cidades, inclusive na região de M. Claros

Terça 27/05/25 - 6h19

Nesta quinta-feira (29), comerciantes de todas as regiões do Brasil participam do Dia Livre de Impostos (DLI), ação promovida pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem).



A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre o impacto da elevada carga tributária nos preços de produtos e serviços no Brasil.



Durante a campanha, empresas participantes comercializam itens com descontos proporcionais à carga de tributos normalmente embutida no valor final.



Os impostos, no entanto, continuam sendo recolhidos, com os lojistas arcando com a diferença.



A expectativa é de que mais de 100 mil estabelecimentos participem da ação, distribuídos em cerca de 1.500 cidades dos 26 estados e do Distrito Federal.



Estima-se que a campanha atinja mais de 2 milhões de consumidores.



Postos de combustíveis, lojas de roupas, farmácias, supermercados, bares e restaurantes estão entre os segmentos aderentes.



Em São Paulo, posto no bairro Morumbi oferecerá gasolina sem impostos a R$ 4,24 o litro, com 5 mil litros disponíveis.



Um bar na Vila Madalena venderá chope a R$ 7,70.





Para os organizadores, o Dia Livre de Impostos é uma ferramenta de educação tributária e um convite ao debate sobre a reforma do sistema fiscal brasileiro.