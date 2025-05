"PM procura por homem que invadiu casa e esfaqueou amante adolescente e um bebê de 2 anos", no Norte de Minas

Segunda 26/05/25 - 17h56

17h06m, segunda-feira, do jornal O Tempo, de BH:



PM procura por homem que invadiu casa e esfaqueou amante adolescente e um bebê de 2 anos em São João das Missões



Durante as buscas na casa do suspeito, a corporação conseguiu achar 102 munições que estavam no interior de um fogão, e uma espingarda escondida na embaixo de materiais agrícolas.



Uma adolescente, de 17 anos, e o sobrinho dela, de apenas dois, ficaram feridos após um homem casado invadir o terreno da casa das vitimas e tentar matar a menor de idade, que seria amante dele, em São João das Missões, nesse domingo (25).



Segundo a Polícia Militar, a adolescente contou que todos que estavam no imóvel na hora do ataque correram e trancaram a porta para que o homem armado com uma faca não entrasse.



Invasão

A vítima disse à PM que o amante tentou entrar no local arrombando a porta com vários chutes e, sem sucesso, acabou por dar uma facada, causando um furo no portão.



Como não conseguiu entrar, o suspeito deu a volta na casa e foi até os fundos do quintal, onde avistou uma segunda entrada. Ele conseguiu quebrar a porta e entrar na residência.



Agressões

Ainda segundo relato da menor, assim que conseguiu acessar o interior da residência, o amante desferiu um empurrão e também arremessou uma cadeira em sua direção, que acabou atingindo o bebê. Com a agressão, a criança sofreu um corte.



Logo em seguida, o autor foi até a vítima e desferiu uma facada no brava dela. Após ser esfaqueada, a moça correu para um dos quartos e conseguiu se trancar e ligar 190.



Socorro

Os militares responsáveis pela ocorrência informaram que ambas as vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde. Devido a profundidade do ferimento, uma sutura foi feita em uma das vitimas



Apreensão

A PM foi até o endereço do amante, porém ele não se encontrava. Durante as buscas, a corporação conseguiu achar 102 munições que estavam no interior de um fogão, e uma espingarda escondida na embaixo de materiais agrícolas.



O material encontrado durante a ocorrência foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil da cidade.



A PM faz buscas pelo suspeito, que até a publicação desta reportagem não havia sido preso.