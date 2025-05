Brasil recebeu 783 deportados dos Estados Unidos. 3 foram diretamente entregues à Polícia Federal, no último voo, de 103, neste sábado

Domingo 25/05/25 - 21h01

O Brasil recebeu de volta, neste sábado (24), mais um grupo de 103 brasileiros deportados dos Estados Unidos.







O desembarque ocorreu no Aeroporto Internacional de Fortaleza.







Segundo informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre os repatriados, três tinham pendências judiciais no Brasil e foram encaminhados diretamente à custódia da Polícia Federal.







Os demais foram liberados e seguiram viagem para seus estados de origem.



Entre fevereiro e maio deste ano, já foram repatriados 783 brasileiros.