A partir desta segunda-feira, INSS deverá restituir 292 milhões de reais retirados indevidamente de aposentados e pensionistas, relativos à folha de abril

Segunda 26/05/25 - 6h27

A partir desta segunda-feira, 26 de maio, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia a restituição de R$ 292 milhões a aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos de mensalidades associativas na folha de pagamento de abril.



A devolução será automática, sem necessidade de solicitação por parte dos beneficiários, e ocorrerá junto com o pagamento regular dos benefícios, entre 26 de maio e 6 de junho.







O calendário de pagamento segue o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador.







Os descontos foram suspensos pelo INSS no final de abril, após a deflagração da "Operação Sem Desconto" pela Polícia Federal, que investiga um esquema de fraudes envolvendo entidades associativas que realizavam descontos não autorizados em benefícios previdenciários.







Como a folha de pagamento de abril já estava processada, os valores foram retidos pelo INSS e não repassados às entidades.







Para valores descontados em meses anteriores, os beneficiários que não reconhecerem a autorização dos débitos devem informar ao INSS por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.







O instituto solicitará comprovação da autorização às entidades; na ausência de comprovação, os valores serão devolvidos ao segurado.







O INSS alerta para possíveis tentativas de golpes e reforça que todas as informações oficiais são disponibilizadas exclusivamente pelos canais oficiais: aplicativo Meu INSS, site do INSS e telefone 135.







Não é necessário fornecer dados pessoais a terceiros ou realizar pagamentos para receber a restituição.