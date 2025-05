Deputado, que é policial civil aposentado, persegue assaltantes que atacaram condomínio

Domingo 25/05/25 - 20h38

O deputado estadual Delegado Olim, que é policial civil aposentado, ajudou a conter um assalto ocorrido no último sábado (25), na zona sul de São Paulo.







O parlamentar estava em um restaurante com amigos quando presenciou a ação criminosa em um condomínio da região.







Olim utilizou o carro oficial da Assembleia Legislativa para seguir os suspeitos após o crime.







Com apoio da polícia, quatro indivíduos foram detidos.



A perseguição foi registrada em vídeo e repercutiu nas redes sociais.



A Polícia Civil de São Paulo disse que acompanha o andamento das diligências.