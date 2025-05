Polícia Federal abriu hoje inscrições ao seu concurso, com mil vagas. O prazo seguirá até 13 de junho

Segunda 26/05/25 - 6h43

A Polícia Federal abre nesta segunda-feira (26) as inscrições para seu novo concurso público nacional, oferecendo mil vagas em cinco diferentes cargos da carreira policial.



O prazo para candidatura vai até o dia 13 de junho, às 18h.







As oportunidades contemplam os cargos de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista.







Os salários iniciais variam conforme o posto.







Para delegado e perito criminal, a remuneração chega a R$ 26.800.







Já para agente, escrivão e papiloscopista, o valor inicial é de R$ 14.164,81.







As provas objetivas e discursivas estão previstas para ocorrer em agosto.







A seleção é organizada pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), e o edital completo já está disponível para consulta no site da banca.







Os interessados devem preencher o formulário eletrônico de inscrição dentro do prazo estipulado e pagar a taxa correspondente, conforme previsto no edital.







A realização do concurso é uma das mais aguardadas no setor de segurança pública e deve atrair candidatos de todo o país.