Cai a expectativa em torno do sinal de vida encontrado fora do Sistema Solar

Terça 27/05/25 - 23h47

A expectativa em torno de sinal de vida em um planeta fora do Sistema Solar perdeu força nas últimas semanas.



Em abril, uma equipe de astrônomos anunciou ter detectado, com base em observações do telescópio espacial James Webb, indícios de uma molécula na atmosfera do exoplaneta K2-18b, localizado a mais de 120 anos-luz da Terra.



A substância em questão, conhecida como dimetilsulfeto (DMS), poderia, teoricamente, ser produzida por organismos vivos.



A divulgação da descoberta causou grande repercussão mundial, alimentando especulações sobre a possibilidade de vida extraterrestre.



No entanto, desde então, pelo menos três grupos de pesquisa independentes analisaram os mesmos dados e chegaram a uma conclusão mais cautelosa: não há evidências sólidas que sustentem a presença de atividade biológica no planeta.



Os especialistas destacam que os sinais inicialmente interpretados como possíveis bioassinaturas não são conclusivos.