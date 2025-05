Presidente da Fiesp e filho do ex-vice-presidente José Alencar, Josué ataca o aumento do IOF e promete combater a medida

Terça 27/05/25 - 21h01

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, filho do ex-presidente da Coteminas, José Alencar, também ex-vice-presidente da República, Josué manifestou publicamente, nesta terça-feira (27), oposição ao recente aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).



Durante o encerramento de um fórum promovido pela Fiesp sobre a escassez de mão de obra na indústria, Josué classificou o reajuste do IOF como “um absurdo” e se comprometeu a liderar esforços para sua reversão.



Segundo o empresário, o aumento do tributo impacta negativamente a competitividade das empresas, especialmente em um cenário de juros elevados.



Ele também argumentou que o IOF, por ter características de um imposto cumulativo, penaliza as cadeias produtivas mais complexas, indo na contramão de avanços conquistados nas últimas décadas em matéria de reforma tributária.



“Não faz sentido retomar um modelo que onera de forma indireta e injusta a produção nacional. Estamos comprometidos em combater essa medida com firmeza”, afirmou o presidente da entidade, recebendo apoio da plateia presente no evento.