Líder da Coreia do Norte diz que "Domo de Ouro" de Trump vai transformar o espaço "em possível campo de guerra nuclear"

Terça 27/05/25 - 23h59

A Coreia do Norte manifestou forte oposição ao projeto norte-americano de criar um sistema avançado de defesa antimísseis, batizado de "Domo de Ouro".



A iniciativa, apoiada pelo presidente Donald Trump, visa proteger os Estados Unidos contra ameaças aéreas de nova geração, como mísseis balísticos e de cruzeiro.



Segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores norte-coreano, divulgado por meio da imprensa estatal, o plano é visto como provocativo e perigoso.



Pyongyang alertou que a implementação do sistema pode “transformar o espaço sideral em um possível campo de guerra nuclear”, elevando o risco de conflitos em escala global.



O projeto do "Domo de Ouro" está em fase de planejamento, mas tem sido apresentado como uma resposta a ameaças tecnológicas emergentes.



Autoridades norte-americanas não comentaram oficialmente as críticas da Coreia do Norte.