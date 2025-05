Estados Unidos anunciam o fim de vistos para estrangeiros envolvidos na censura aos seus nacionais

Quarta 28/05/25 - 13h05

O governo dos Estados Unidos comunicou nesta quarta-feira (28) uma nova diretriz de política migratória que prevê a restrição de vistos a cidadãos estrangeiros envolvidos em ações que violem a liberdade de expressão de norte-americanos.



A medida pode atingir autoridades de outros países.



De acordo com o Departamento de Estado, a decisão busca proteger os direitos fundamentais dos cidadãos dos EUA, especialmente em relação à liberdade de manifestação e ao exercício da imprensa.



A restrição se aplicará a indivíduos identificados como responsáveis por atos de censura, intimidação, assédio ou represália contra cidadãos norte-americanos por suas opiniões, seja em território nacional ou no exterior.



As autoridades norte-americanas não divulgaram nomes nem países específicos afetados pela política, mas afirmaram que a ação se alinha ao compromisso do país com a promoção de direitos humanos e da democracia globalmente.



A nova medida poderá ter impacto direto em relações diplomáticas e será aplicada caso a caso, com base em critérios estabelecidos pelo Departamento de Estado.