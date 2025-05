Em BH, homem de 21 anos e namorado travesti de 19 atacaram homem a golpes de faca na região central

Quarta 28/05/25 - 6h25

Noticiado em BH:





Homem de 21 anos e travesti de 19, que seriam namorados, foram detidos em flagrante na última noite (27), suspeitos de envolvimento em agressão no bairro de Lourdes, região central de BH.



De acordo com a Polícia Militar, a vítima, um homem ainda não identificado, foi atacada com golpes de faca e socos nas proximidades da rua Gonçalves Dias, muito conhecida.



As circunstâncias e a motivação do crime estão sendo apuradas.





A dupla foi localizada nas imediações do local e encaminhada à delegacia.





A identidade dos envolvidos não foi divulgada.