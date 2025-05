Ministro da Fazenda e banqueiros vão se encontrar hoje em Brasília para discutir o aumento do IOF, criticado por senadores e também pelo mercado financeiro

Quarta 28/05/25 - 6h55

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir nesta quarta-feira (28) com representantes do setor bancário e parlamentares em Brasília para discutir a decisão do governo de aumentar a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).



A medida, anunciada na semana passada, provocou críticas tanto do mercado financeiro quanto de senadores da base e da oposição.



A expectativa é de que Haddad fale com os banqueiros para esclarecer os objetivos da mudança.



O ministro também deve se encontrar com senadores que expressaram resistência à medida.