Governo dos Estados Unidos suspende a concessão de vistos a estudantes

Terça 27/05/25 - 22h43

O governo dos Estados Unidos determinou a suspensão imediata das novas entrevistas para concessão de vistos de estudante (F-1) e de intercâmbio (J-1) em suas embaixadas e consulados no exterior.



A medida foi comunicada oficialmente por meio de um telegrama diplomático assinado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e está vinculada a uma possível ampliação dos critérios de segurança para entrada de estrangeiros no país.



A decisão visa preparar o sistema consular para uma eventual triagem obrigatória de redes sociais de todos os candidatos a esses tipos de visto.



O telegrama orienta que, até nova ordem, os postos consulares não devem abrir novas vagas de agendamento para esses pedidos.



A medida, segundo o Departamento de Estado, faz parte de uma reavaliação das políticas de segurança e imigração sob a gestão do ex-presidente Donald Trump, que defende um controle mais rigoroso sobre quem entra nos Estados Unidos, especialmente com fins educacionais.



Não há prazo definido para o restabelecimento do agendamento de entrevistas, nem confirmação sobre quando — ou se — a triagem de redes sociais será adotada oficialmente como critério obrigatório para a concessão desses vistos.