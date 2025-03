"...depararam com uma vítima (...) caída ao solo, já sem capacete, na posição decúbito ventral, inconsciente e com intenso sangramento na cabeça (Traumatismo Crânioencefálico -TCE)"

Domingo 02/03/25 - 13h09

13h01m, domingo, dos Bombeiros:





Na tarde de sábado (01/03/25) o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento a uma ocorrência de vítima de queda de motocicleta no bairro Juquinha Dias.



Ao chegar ao local, a equipe de bombeiros militar e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/USA) depararam com uma vítima do sexo masculino (D.B.S), 40 anos, caída ao solo, já sem capacete, na posição decúbito ventral, inconsciente e com intenso sangramento na cabeça (Traumatismo Crânioencefálico -TCE).



Analisada a situação, as equipes de resgate realizaram o atendimento da vítima, conforme preconiza os protocolos de referência.



Após estabilização o paciente foi transportado pela Unidade de Suporte Avançado (USA) para uma unidade hospitalar.



A motocicleta ficou sob responsabilidade da proprietária, que reside nas proximidades do fato.