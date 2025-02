Perplexo, mundo assiste ao vivo o áspero debate entre Trump e o presidente da Ucrânia, no Salão Oval da Casa Branca

Sexta 28/02/25 - 16h44

O mundo inteiro acompanhou, perplexo, o diálogo áspero no Salão Oval, na Casa Branca, em Washington:





O encontro entre Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Zelensky, revelou contradições e desacertos.



O presidente ucraniano criticou os EUA por não terem impedido as ações de Putin entre 2014 e 2022, o que irritou Trump, muito.



Ele acusou Zelensky de apostar em uma Terceira Guerra Mundial e afirmou que o país em guerra “não tem cartas para negociação”.



O vice-presidente J.D. Vance mencionou que Zelensky deveria demonstrar gratidão ao governo dos EUA.



“Quantas vezes você disse ‘obrigado’ nessa reunião?”, perguntou.



Confrontos como o de hoje raramente ocorre diante das câmeras, embora sejam possíveis na parte reservada dos entendimentos, ou falta deles.





A coletiva de imprensa programada, ao final, foi cancelada de última hora.





Nas redes sociais, Trump disse que Zelensky será bem-vindo de volta à Casa Branca apenas quando estiver “pronto para a paz”.







O desentendimento também afetou importante acordo de minerais de terras raras entre EUA e Ucrânia.



A assinatura do documento foi adiada.