5 dias após tremor de terra a 306 km de M. Claros, cidade do Mato Grosso tem terremoto de 4,5 graus

Domingo 02/03/25 - 12h34

5 dias após um tremor de terra atingir Felixlândia, a 306 km de M. Claros, novo abalo sísmico foi registrado no Brasil.



Desta vez, o município de Poconé, no Mato Grosso, sentiu terremoto de magnitude 4,5 na Escala Richter na manhã deste sábado (1º).



O evento foi detectado às 9h14 pela Rede Sismográfica Brasileira e monitorado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).



A região tem um histórico de atividade sísmica, com 19 tremores registrados em um raio de 100 km, incluindo um de magnitude 5,4 ocorrido em 1964.



Especialistas disse que os tremores ocorrem devido a movimentações repentinas em falhas geológicas, provocadas por pressões no interior da Terra.