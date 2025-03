Mesmo com "prognóstico reservado", Papa segue estável e participou de missa

Segunda 03/03/25 - 6h57

Boletim do Vaticano, nesta segunda-feira 3 de março:



"A condição clínica do Santo Padre permaneceu estável hoje; o Papa não precisou de ventilação mecânica não invasiva, mas apenas de oxigenoterapia de alto fluxo; ele está apirético.



Considerando a complexidade do quadro clínico, o prognóstico permanece reservado.



Esta manhã, o Santo Padre participou da Santa Missa com aqueles que estão cuidando dele durante esses dias de hospitalização, e depois alternou descanso e oração."