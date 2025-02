Por unanimidade, tribunal extingue ação em que o Uber deve reconhecer vínculo empregatício

Quarta 26/02/25 - 20h42

20h41m, quarta-feira, da Agencia Brasil:Justiça extingue ação em que Uber deve reconhecer vínculo empregatícioTRT não reconhece legitimidade do Ministério Público para processoBRUNO BOCCHNI - REPÓRTER DA AGÊNCIA BRASILPor unanimidade de votos, a 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região extinguiu ação civil pública em que a Uber havia sido condenada em 1º grau a reconhecer vínculo empregatício de motoristas cadastrados na plataforma, além de pagar multa de R$ 1 bilhão por danos morais coletivos.Os magistrados não julgaram o mérito da ação e a extinguiram por entenderem que o autor da ação, o Ministério Público do Trabalho (MPT), não é a entidade legítima para defender os direitos individuais dos trabalhadores. Para a Turma, o vínculo empregatício deverá ser provado por ações próprias individuais de cada trabalhador.O Ministério Público do Trabalho poderá recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho (TST).Em nota, a Uber disse que a posição dominante da Justiça tem sido de apontar a ausência dos requisitos legais para caracterização de vínculo empregatício. “Ao extinguir a ação, a decisão da 13ª Turma reestabelece a justiça, pois o julgamento de primeiro grau contrariava a posição dominante da jurisprudência”.