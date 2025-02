Homem de 34 anos, condenado a 10 anos de reclusão por estupro de menina de 8 anos, em fazenda onde a criança morava com a mãe, foi afinal preso em M. Claros. Fatos se passaram em 2018

Sexta 28/02/25 - 15h54

9h59m, sexta-feira, da Polícia Civil:



Condenado por estupro em Itacambira é preso em Montes Claros



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nessa quinta-feira (27/2), mandado de prisão expedido contra um homem, de 34 anos, condenado a quase dez anos de reclusão por estupro de vulnerável.



O crime ocorreu em 2018, na área rural de Itacambira, Norte do estado, sendo o condenado localizado e preso no bairro Vila Atlântida, em Montes Claros, cidade a cerca de 100 quilômetros de distância.





Denúncia





A investigação teve início em 2021, após denúncia da mãe da criança, uma menina de 8 anos à época do abuso. Durante relato aos policiais, ela contou que estava desconfiada do homem, o qual prestava serviço na fazenda em que morava com a filha, porém a criança apresentava resistência em falar sobre o caso.





Assim, quando a vítima confirmou ter sido molestada, portanto, três anos após o início dos abusos, a mãe da menina denunciou o crime à Polícia Civil e ao Conselho Tutelar.





Durante a fase investigativa, a PCMG reuniu provas e indiciou o homem por estupro de vulnerável, enviando o procedimento à Justiça. No dia 25 de fevereiro foi emitida a ordem de prisão decorrente da condenação.





Após os trabalhos de polícia judiciária, o homem foi conduzido ao sistema prisional.