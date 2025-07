Acumulada desde o último sábado, Mega desta terça-feira vai a 51 milhões de reais

Terça 29/07/25 - 6h51

A Mega-Sena sorteia na noite de hoje o prêmio acumulado, que pode pagar até 51 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas.



O prêmio está acumulado desde o último sábado, quando nenhum apostador cravou a sena.



As apostas podem ser feitas até as 7 da noite em qualquer casa lotérica do país, pelo site da Caixa ou pelo aplicativo oficial das Loterias.



A aposta simples, com seis números, custa 6 reais.