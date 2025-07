15 homens fortemente armados, inclusive com fuzis, invadem fazenda a 202 quilômetros de M. Claros e roubam 120 toneladas de café beneficiado. A carga vale 4 milhões de reais

Terça 29/07/25 - 13h52

13h, terça-feira, da Polícia Civil:Preso trio suspeito de roubar 120 toneladas de café em Várzea da PalmaApós investigação qualificada, três homens, de 35, 41 e 60 anos, foram presos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por suspeita de envolvimento em um roubo de 120 toneladas de café beneficiado, ocorrido no dia 22 junho deste ano em uma fazenda de Várzea da Palma, Norte do estado. A carga, avaliada em cerca de R$ 4 milhões, foi subtraída por uma organização criminosa especializada em ataques ao setor produtivo rural.A PCMG também representou à Justiça pelo bloqueio de R$ 1,3 milhão em contas bancárias ligadas aos investigados e por restrições judiciais a cerca de 40 veículos, avaliados em R$ 8 milhões, entre carretas, caminhonetes e semirreboques. As medidas visam garantir o ressarcimento dos prejuízos da vítima, conforme prevê a legislação processual penal.Durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (29/7), o chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), delegado-geral Felipe Freitas, destacou o trabalho realizado pela Polícia Civil na repressão aos delitos ligados a atividades rurais.“A PCMG está com o projeto denominado Campo Seguro, e estamos intensificando o combate às ações de criminosos que têm praticado crimes no meio rural. Temos realizado diversas operações, inclusive no interior do estado, especialmente nas regiões do Triângulo e do Sul de Minas”, ressaltou.RouboO delegado que coordenou a operação, João Victor Leite, disse que o crime ocorreu mediante emprego de violência. “Cerca de 15 criminosos fortemente armados, portando inclusive fuzis, invadiram a propriedade rural, renderam oito funcionários, cortaram a internet local e utilizaram drones e rádios HT para monitoramento e coordenação do roubo”, descreveu.Na ocasião, três carretas foram usadas para transportar, de forma clandestina, a carga de aproximadamente 120 toneladas de café beneficiado.Conforme o delegado, parte do material subtraído foi recuperado durante as investigações. “Em menos de uma semana, 50 toneladas do café roubado foram recuperadas em Coromandel [região do Alto Paranaíba]; e duas carretas usadas no crime, apreendidas", revelou João Victor.PrisõesNos dias 22 e 24 de julho, além das três prisões realizadas nas cidades de Paracatu, região Noroeste do estado, e Tupaciguara, Triângulo Mineiro, a PCMG cumpriu quatro mandados de busca e apreensão.Em Paracatu, foram presos pai e filho. O investigado de 60 anos é suspeito de ter fornecido apoio logístico ao grupo criminoso. “Ele utilizava sua empresa de transporte para tentar dar aparência de legalidade ao deslocamento da carga roubada”, disse o delegado.As investigações ainda apontaram que o filho, de 35 anos, seria um dos indivíduos presentes na fazenda no momento do roubo e também estava envolvido diretamente na condução de uma das carretas apreendidas com a carga de café.Já em Tupaciguara, o terceiro preso, de 41 anos, é suspeito de ser o responsável pelo transporte de parte da carga e por atuar diretamente na ação criminosa.As apurações continuam com o objetivo de identificar outros integrantes da organização criminosa e desarticular completamente o grupo.A investigação foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão a Crimes Rurais do Depatri. Os trabalhos realizados na última semana tiveram apoio das equipes das Delegacias de Polícia Civil em Pirapora, Buritizeiro, Paracatu e Tupaciguara.