Minas é o terceiro maior exportador para os Estados Unidos e corre para socorrer as empresas que serão afetadas a partir de sexta-feira

Terça 29/07/25 - 6h55

Governadores de estados brasileiros estão anunciando medidas próprias para minimizar os impactos do aumento das tarifas de exportação para os Estados Unidos - o chamado “tarifaço” de Donald Trump, que prevê taxa de 50% a partir de 1º de agosto.



Entre as medidas estão liberação de créditos de ICMS e linhas de financiamento para empresas exportadoras.



Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás estão entre os estados mais ativos.





Com a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros aos Estados Unidos prestes a começar em 1º de agosto, os estados isolados se movem.



Minas Gerais, terceiro maior exportador do país para o mercado americano, está entre os mais impactados.



Enquanto São Paulo e Goiás anunciaram linhas de crédito e liberação de ICMS para empresas exportadoras, Minas estuda alternativas.



O vice-governador de Minas alertou que setores como mineração e agronegócio, essenciais para o estado, podem sofrer com os custos tributários e a queda na demanda.





Estudo da FIEMG aponta que o impacto negativo na economia mineira pode chegar a 21,5 bilhões de reais, com a perda de até 187 mil empregos ao longo dos próximos anos.



São Paulo e Goiás garantiram acesso facilitado ao crédito, juros subsidiados e prazos longos, enquanto Minas acompanha os modelos e articula alternativas próprias.