Ministro das Relações Exteriores do Brasil deve deixar os Estados Unidos ainda nesta terça-feira, sem encontro de alto nível no governo dos Estados Unidos

Terça 29/07/25 - 19h22

Noticiado em Brasília, no anoitecer:



O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, encerrou a agenda nos Estados Unidos e deve retornar ao Brasil ainda nesta terça-feira, 29.



Vieira, segundo a agenda oficial, participou nos últimos dois dias de conferência da Organização das Nações Unidas, em Nova York.



Ele manifestou disposição de se reunir com representantes de alto nível do governo americano, na tentativa de retomar negociações sobre o aumento das tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros.



Contudo, fontes confirmaram que os Estados Unidos não agendaram nenhum encontro formal com o chanceler brasileiro.



A busca por um canal direto entre Brasília e Washington não teria tido correspondência.