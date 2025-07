Motorista e 2 passageiros de EcoSport ficaram encarcerados ao tentar atravessar a BR-135. Rodovia foi parada desde as 5 horas da manhã, perto de Navarro. O Motorista morreu

Quarta 30/07/25 - 9h12

10h15m, quarta-feira, do jornal Estado de Minas, de BH:Motorista morre e BR-135 é bloqueada em colisão contra caminhão-tanqueTestemunhas relataram que motorista de carro tentava atravessar quando foi atingido. A rodovia está bloqueada na altura de Engenheiro Navarro, Norte de MinasGiovanna de SouzaUm motorista, de idade não divulgada, morreu em uma colisão contra um caminhão-tanque na BR-135, na altura de Engenheiro Navarro (MG), no Norte do estado, na manhã desta quarta-feira (30/7).De acordo com a Ecovias Norte Minas, concessionária que administra o trecho, a rodovia está com interdição total no quilômetro 437. Ainda não há previsão de liberação.O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 5h por uma testemunha. No chamado, ela contou que um carro de modelo Ford Ecosport tentava atravessar a pista da rodovia quando colidiu contra o último compartimento de um caminhão-tanque.O motorista e dois passageiros foram encontrados presos às ferragens. A morte do motorista foi confirmada no local, enquanto os passageiros estão sendo desencarcerados do carro. Conforme os registros, o veículo ficou com a parte dianteira danificada.Ainda conforme os bombeiros, o caminhão-tanque transportava álcool e a carga ficou intacta, sem risco de explosão. O motorista não se feriu.