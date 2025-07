Mesmo com o menor rebanho em 50 anos, Estados Unidos mantiveram a tarifa de 50% sobre a carne importada do Brasil

Quarta 30/07/25 - 23h10

Os Estados Unidos mantiveram a tarifa de 50% sobre a carne bovina brasileira, mesmo no momento em que seu rebanho é o menor em mais de 50 anos.



A Abiec, associação das indústrias de carne brasileira, estima que a nova tarifa pode causar uma queda de praticamente um bilhão de dólares nas exportações ao mercado americano, um dos principais destinos da carne nacional.



A medida deverá reduzir drasticamente as vendas ao exterior e dificultar a comercialização de tipos de cortes usados para hambúrgueres, agravando a escassez no mercado americano.



Assim, a tarifa imposta deve tornar a carne brasileira inviável economicamente para importadores nos Estados Unidos.





Analistas calculam que o impacto pode elevar os preços no Brasil, reduzir lucros, frear investimentos e ameaçar postos de trabalho no setor pecuário.



Esforços em várias frentes vão seguir para tentar retirar a alta tarifa de 50% sobre a carne brasileira no mercado norte-americano.