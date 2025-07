Governador de Minas recomenda que o Brasil deixe o BRICS, na raiz do tarifaço de 50%

Quinta 31/07/25 - 15h11

O governador de Minas, Romeu Zema, declarou que o Brasil deve considerar sair do grupo BRICS.



Segundo ele, a aproximação com países como Rússia, China, Índia e África do Sul, entre outros, estaria na raiz do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.



Zema classificou essa postura como “alinhamento errático”, afirmando que a estratégia diplomática do governo federal saiu do campo econômico para o político e expôs o país a retaliações estrangeiras.



Ele criticou ainda a convergência com nações não alinhadas aos valores ocidentais e cristãos, como Venezuela, Cuba e Irã.



O governador ressaltou que a aproximação com o BRICS prejudica a confiança de antigos parceiros comerciais, especialmente os Estados Unidos, que continuam como segundo maior destino das exportações brasileiras.



Ele sustentou que, com isso, setores importantes como agronegócio e indústria podem sofrer impactos severos.



Zema aconselha a revisão da estratégia internacional do país e que o Brasil reavalie suas alianças comerciais.