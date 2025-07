Em nota oficial, STF diz que "todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram analisadas e validadas pelo colegiado competente, seja o Plenário ou a Primeira Turma do STF"

Quarta 30/07/25 - 18h39

Nota oficial do Supremo Tribunal Federal – 30 de julho de 2025:







Em decorrência das sanções aplicadas hoje ao ministro Alexandre de Moraes pelo governo dos Estados Unidos, o Supremo Tribunal Federal esclarece:



1. O julgamento de crimes que configuram grave atentado à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça brasileira, exercida de forma independente conforme a Constituição.



2. Está em curso no STF uma ação penal proposta pela Procuradoria‑Geral da República que imputa a diversos indivíduos, inclusive a um ex‑presidente da República, crimes que incluem atentado ao Estado Democrático de Direito.



3. No âmbito dessa investigação, foram identificados indícios sérios de um plano que contemplava até o assassinato de autoridades públicas.



4. Todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram analisadas e validadas pelo colegiado competente, seja o Plenário ou a Primeira Turma do STF.



5. O Supremo não se desviará de seu papel de cumprir a Constituição e as leis brasileiras, garantindo a todos os investigados o devido processo legal e um julgamento justo.



6. A Corte manifesta solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes.



Brasília, 30 de julho de 2025.