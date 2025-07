Minas, S. Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul anunciam medidas para amparar empresas atingidas pelo tarifaço e segurar empregos

Quinta 31/07/25 - 14h33

Governos estaduais anunciaram medidas concretas para apoiar empresas exportadoras brasileiras diante do tarifaço de 50% anunciado pelos Estados Unidos, que entrará em vigor em agosto.



Em Minas, o governo estadual liberou R$ 100 milhões em monetização de créditos de ICMS e R$ 200 milhões em linha de crédito pelo BDMG, com juros reduzidos e condições semelhantes: prazo de até 60 meses e 12 meses de carência.



Em São Paulo, foi anunciada a liberação de R$ 1,5 bilhão em créditos acumulados de ICMS** e a ampliação da linha “Giro Exportador”, que passará de R$ 200 milhões para R$ 400 milhões.



O financiamento terá taxa de juros inicial a partir de 0,27% ao mês, prazo de até 60 meses e até 12 meses de carência.



Os créditos serão acessíveis via programa ProAtivo, com limite de R$ 120 milhões por empresa a partir de setembro.





No Paraná, também foi liberado crédito de ICMS que pode ser usado como garantia ou vendido no mercado, além de R$ 400 milhões em financiamento, operados por Fomento Paraná e BRDE.



Empresas foram dispensadas de contrapartidas que haviam sido exigidas anteriormente.



As ações visam evitar demissões e perda de competitividade das exportadoras, que enfrentam forte ameaça com as tarifas americanas.



Os Estados se articulam independentemente do governo federal, cobrando medidas coordenadas de Brasília.



O Rio Grande do Sul adotou medidas em linha.