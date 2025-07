Claudia, presidente do México, relata conversa "muito boa" com Trump e diz que conseguiu 90 dias sem aumento das tarifas, até chegar a pacto de longo prazo

Quinta 31/07/25 - 15h27

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou que negociou com os Estados Unidos uma extensão de 90 dias para evitar a implementação de novas tarifas sobre produtos mexicanos, que estavam previstas para entrar em vigor em 1º de agosto.



A decisão foi tomada após uma conversa com o presidente Donald Trump.



Assim, evitou o aumento das tarifas sobre suas exportações.



A presidente Claudia descreveu a conversa com Trump como “muito boa” e destacou que isso impediu a elevação das taxas prevista para hoje.





Durante o período, permanecem em vigor as tarifas atuais:



A proposta agora é discutir um pacto de longo prazo por meio de diálogo bilateral.