Acidente entre 2 carros e caminhonete na BR-135, em M. Claros: homem de 74 anos morreu e 4 pessoas ficaram feridas

11h43m, sexta-feira, do Samu:Equipes do SAMU prestaram socorro as vítimas de um grave acidente na MGC-135, em Montes Claros, na manhã desta sexta-feira (1º).Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros e uma caminhonete.Quando os profissionais do SAMU chegaram ao local, o condutor de um dos veículos, um senhor de 74 anos, estava preso às ferragens e já em óbito.Na caminhonete estavam três pessoas, sendo uma mulher de 33 anos que foi socorrida com um ferimento no nariz, uma mulher de 29 anos e um homem, de 37, que apresentavam escoriações na face.As vítimas foram atendidas no local do acidente, sendo que as mulheres foram encaminhadas para o Hospital das Clínicas e o homem recusou o transporte para a unidade hospitalar.Uma mulher que estava no terceiro carro também foi atendida pela equipe médica, a mesma não apresentava ferimentos aparentes, e recusou ser conduzida para o hospital