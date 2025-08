Frio no sudeste começa se afastar, mas umidade do ar segue baixa

Sexta 01/08/25 - 5h47

O frio começa a perder força no Sudeste do Brasil, mas as manhãs ainda seguem geladas em muitas cidades da região.



As temperaturas mínimas continuam baixas, especialmente em áreas mais altas de São Paulo e Minas Gerais, com registros próximos dos 8 graus nas primeiras horas do dia.



Apesar disso, o sol aparece com mais frequência e as temperaturas máximas sobem aos poucos ao longo da tarde, trazendo alívio para quem enfrentou os dias mais frios.



A tendência é de aquecimento gradual nos próximos dias.



O tempo seco segue como principal preocupação no interior do Sudeste.



A umidade do ar permanece em níveis críticos, com índices próximos do estado de emergência em regiões como o Triângulo Mineiro e o interior de São Paulo.



A situação exige atenção redobrada com a saúde, principalmente de crianças e idosos, e reforça o risco de queimadas.



No restante do país, o frio ainda resiste em parte do Sul, mas perde intensidade.



Já no Centro-Oeste, o ar seco predomina.



No Norte e no Nordeste, o tempo permanece instável, com possibilidade de chuvas isoladas em áreas litorâneas.