Às 10h desta sexta-feira 1º de agosto, STF voltará a se reunir

Sexta 01/08/25 - 5h19

O Supremo Tribunal Federal retoma os trabalhos nesta sexta-feira, 1º de agosto, com a abertura oficial do segundo semestre do Judiciário.



A sessão está marcada para as 10 horas da manhã, em Brasília.



A pauta deve ser dominada pelo tema das sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, que envolvem bloqueio de bens e proibição de entrada no país.



Ministros como Barroso, presidente do STF, e o próprio Moraes devem fazer exposições durante a sessão.