Massa de ar polar leva frio e chuva ao litoral da Bahia

Quinta 31/07/25 - 7h58

A massa de ar polar mantém o tempo muito frio no Sul e no Sudeste, e até sexta-feira, 1º de agosto.



Em São Paulo, a temperatura mal chega a 8 °C nas madrugadas, com máxima prevista de 18 °C hoje, com céu claro e baixa umidade.



Na capital gaúcha, a mínima tem ficado em torno dos 10 °C nesta quinta, com céu ensolarado e clima seco.



O ar frio também atinge o interior do Sudeste e o Centro‑Oeste, deixando a atmosfera seca.



Já nas áreas costeiras da Bahia, o cenário é de chuvas e possibilidade de temporais.



A expectativa é de que o frio comece a ceder a partir de sexta-feira, com elevação das temperaturas mínimas, que devem alcançar cerca de 10 °C à noite, e máximas chegando aos 22 °C à tarde.