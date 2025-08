Estados Unidos movimentaram seus submarinos nucleares depois que Trump recomendou à Rússia "tomar cuidado com as palavras"

Sexta 01/08/25 - 18h10

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu enviar submarinos com capacidade nuclear para regiões estratégicas do globo, em resposta direta às recentes ameaças do ex-presidente russo Dmitry Medvedev.



Medvedev, que atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, alertou para os riscos de um "jogo de ultimatos" e mencionou a possibilidade de uso do sistema de retaliação nuclear conhecido como "Mão Morta", que permite o lançamento automático de mísseis nucleares em caso de ataque ao país.



Em declarações à imprensa, Trump afirmou que a Rússia "precisa tomar cuidado com as palavras" e deixou claro que os Estados Unidos estão prontos para proteger seus interesses e aliados.



O clima de tensão entre as duas potências aumentou após sanções impostas pelos norte-americanos contra autoridades russas e críticas mútuas sobre o conflito na Ucrânia.