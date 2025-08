Trump e ex-presidente russo trocam declarações ásperas. Lembrança da "mão morta", que dispara a guerra nuclear sem volta, é "território muito perigoso", retruca o presidente dos Estados Unidos

Quinta 31/07/25 - 16h54

O ex-presidente Dmitry Medvedev, atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, respondeu a declaração do presidente Donald Trump com uma referência ao sistema nuclear soviético conhecido como “Mão Morta” (Dead Hand).



Sugeriu que os EUA devem avaliar suas palavras sob risco de retaliação automática caso ocorra um ataque à liderança russa.



A troca áspera ocorreu em meio a tensões sobre a guerra na Ucrânia e tarifas econômicas.



Medvedev mencionou o sistema soviético “Mão Morta”, projetado para lançar automaticamente mísseis nucleares caso a liderança russa seja eliminada, um assunto que levanta arrepios ao redor do mundo, há muito tempo.



Em seu comentário nas redes sociais, Medvedev desautorizou Trump, afirmando que cada novo ultimato representa um passo em direção a uma guerra não apenas entre Rússia e Ucrânia, mas entre Moscou e Washington.



Ele ironizou o termo “economias mortas” usado por Trump para descrever Rússia e Índia e declarou que os Estados Unidos devem “lembrar como o sistema Mão Morta pode ser perigoso”.



As declarações intensificam a escalada verbal entre os dois países.



Trump respondeu criticando Medvedev como “presidente fracassado” e advertiu que ele deveria cuidar de suas palavras, acusando-o de entrar em “território muito perigoso”.



Especialistas em geopolítica avaliam o uso dessa retórica nuclear, reforçando o clima de tensão entre potências e levantando receios de escalada militar.