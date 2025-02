Empresa, que trabalha para governos, teria espionado o WhatsApp por mais de 24 países

Sexta 31/01/25 - 21h10

Funcionário do WhatsApp revelou que empresa que seria israelense tentou espionar cerca de 90 usuários do aplicativo, incluindo jornalistas e membros da sociedade civil.



O ataque teria usado método de invasão "zero-click", que não exige interação do alvo para comprometer o dispositivo.



A Meta, dona do WhatsApp, detectou e bloqueou a tentativa de espionagem e enviou notificação.







Os alvos estariam espalhados por mais de 24 países, incluindo na Europa.



A descoberta reforça a ameaça crescente do uso indevido de spyware comercial.



Empresas vendem softwares de espionagem a governos sob a justificativa de combater o crime e proteger a segurança nacional.



Ferramentas já foram encontradas em dispositivos de jornalistas, ativistas e até autoridades dos EUA.



A empresa afirma vender seus serviços para governos de democracias estáveis.