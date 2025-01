Minas relata 2 mortes por dengue, já neste ano, e investiga mais seis. 1.039 casos de Chikungunya foram confirmados

Segunda 27/01/25 - 23h07

A Secretaria de Saúde de Minas confirmou hoje 2 mortes por dengue no estado em 2025.



De acordo com o boletim, Minas registrou 12.485 casos prováveis de dengue neste ano, dos quais 3.810 foram confirmados.



6 óbitos seguem sob investigação.







Febre Chikungunya:



Foram registrados 1.325 casos prováveis, com 1.039 confirmações..