Acidente de moto, na Avenida Mestra Fininha, perto do Parque Municipal, matou homem de 33 anos, por volta das 18h. Mulher de 22 teve traumatismo

Quarta 19/02/25 - 20h

20h, quarta-feira, do Samu:





O chamado foi por volta das 18h30 para uma colisão moto com poste.



Quando a equipe médica do SAMU chegou ao local, um homem de 33 anos já estava em óbito.



E uma mulher de 22 anos foi socorrida pelo SAMU com traumatismo cranioencefálico.



A vítima foi encaminhada para a Santa Casa.