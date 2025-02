Quinta 20/02/25 - 7h03

A Mega-Sena vai sortear prêmio de R$ 105 milhões nesta quinta-feira.



O sorteio está marcado para as 8h da noite.



No concurso de terça (18), ninguém ganhou o prêmio máximo.





A aposta mínima custa R$ 5 e pode ser realizada também pela internet, até as 19h.