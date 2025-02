Quinta 20/02/25 - 20h12

A Mega-Sena desta quinta-feira:



Nenhuma aposta acertou as seis dezenas.



O prêmio para sábado acumulou em R$ 120 milhões.



Os números sorteados: 02 - 09 - 32 - 38 - 48 - 55.





Com 5 acertos - 104 apostas ganhadoras: R$ 61.922,77



Com 4 acertos - 8.283 apostas ganhadoras: R$ 1.110,70