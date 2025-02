De 8 às 14h de hoje, no horário local, 61 milhões de alemães renovam as 630 cadeiras do parlamento e definem quem vai comandar o país

Domingo 23/02/25 - 7h38

As eleições gerais na Alemanha:



As urnas foram abertas quando eram 4h, no horário de Brasília, 8 horas no horário local.



61 milhões de eleitores vão escolher os novos representantes do Bundestag, o Parlamento alemão.



Em seguida, escolherão o próximo chanceler, que é o presidente.



Os alemães elegem um candidato distrital e também votam em um partido, determinando a distribuição das 630 cadeiras do Bundestag.



A votação se encerrará às 14h (horário de Brasília).