Policial Civil do Rio mata homem, armado de machadinha, na saída de restaurante em BH

Domingo 23/02/25 - 8h53

Policial civil do Rio de Janeiro, que está em Belo Horizonte para visitar parentes, matou um homem que o ameaçou na região da Pampulha, na noite deste sábado (22).



O Boletim de Ocorrência descreveu:



O policial saía de um restaurant, acompanhado de avós, esposa e primo.



Ao se dirigir ao carro, foi abordado por um desconhecido que o insultou e declarou que iria matá-lo.



O policial se identificou e pediu que se afastasse.



O homem não atendeu e se aproximou com as mãos sob a camisa.



O agente sacou uma pistola .40 e efetuou disparos, resultando na morte do homem no local.



Com ele, foram achados uma machadinha e uma garrafa plástica contendo uma substância líquida não identificada.



Sem documentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) como desconhecido.



A Polícia Civil do Rio disse que acompanha o caso.