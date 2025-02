Com 83% de participação, Alemanha registra o maior avanço conservador desde a Segunda Guerra Mundial

Domingo 23/02/25 - 23h55

O partido conservador União Democrática Cristã (CDU) saiu vitorioso nas eleições alemãs deste domingo (23).



Contudo, sem maioria absoluta, o líder Friedrich Merz precisará formar alianças para governar.



Houve avanço inédito da extrema direita: o partido Alternativa para a Alemanha (AfD) ficou em segundo lugar, com 20,5% dos votos, seu melhor desempenho desde a Segunda Guerra Mundial.



O Partido Social-Democrata (SPD), do atual chanceler Olaf Scholz, ficou na terceira posição, com 16,5%.



O Partido Verde obteve 11,8%, enquanto a coalizão de partidos de esquerda registrou 8,7%.



Com participação de 83%, considerada alta para o país, cerca de 61 milhões de alemães foram às urnas.



As eleições foram convocadas de forma antecipada após o colapso do governo de coalizão.