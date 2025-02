Friedrich, de 69 anos, deverá ser o próximo chanceler da Alemanha

Domingo 23/02/25 - 23h48

Friedrich Merz, líder da União Democrata Cristã (CDU), está prestes a se tornar o novo chanceler da Alemanha.



O desafio será formar uma coalizão para governar.



Aos 69 anos, Merz é visto por apoiadores como uma resposta à crise de confiança na Europa.



Seu estilo contrasta com o centrismo de Angela Merkel, marcando uma guinada conservadora na CDU.



No mês passado, o provável chanceler tentou endurecer regras de migração com apoio da extrema direita, mostrando disposição para arriscar politicamente.



Após anos afastado da política para atuar no setor corporativo, Merz retorna ao cenário com a chance de liderar a Alemanha.



Seu desafio é organizar o novo governo até a Páscoa, em cerca de 50 dias.