Com insuficiência renal leve, Papa conseguiu dormir e passou a noite bem

Segunda 24/02/25 - 6h53

No amanhecer desta segunda-feira (24), o Vaticano informou que o papa Francisco passou a noite bem, conseguiu dormir e está em repouso.





Segue em tratamento contra pneumonia dupla, mas sem crises respiratórias.





No domingo (23), o boletim médico apontou novo desafio: uma insuficiência renal leve, detectada em exames recentes.



Segundo os médicos, a condição está no estágio inicial e sob controle.



Apesar da melhora, o Vaticano mantém sigilo sobre o prontuário completo, devido à complexidade do quadro.



Mas, reforça que Francisco permanece consciente e lúcido.