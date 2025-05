Carro com medicamentos é destruído em Januária, bem na porta da catedral

Domingo 11/05/25 - 7h35

Na tarde de sábado, 10 de maio, veículo que transportava medicamentos foi destruído por incêndio no centro de Januária.



O fato ocorreu defronte a Igreja Catedral, quando o condutor, de 23 anos, notou fumaça saindo do motor da VW Kombi.



Ele ainda conseguiu estacionar o veículo e tentou conter as chamas com extintores portáteis, mas sem sucesso.



O Corpo de Bombeiros foi acionado.