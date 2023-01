Quinta 19/01/23 - 6h30

A Mega sorteada nesta quarta-feira não teve ganhador com as dezenas 02-06-10-14-34-56.



Até aqui, não houve ganhadores do prêmio principal da Mega em 2023.



136 apostas acertaram cinco números (quina) e levam R$ 31.797,29 cada.



Outras 9.200 apostas acertaram quatro números (quadra) e recebem R$ 671,49 cada.