Semana em Brasília será marcada por forte disputa pela presidência do Senado, onde governo e oposição se enfrentam

Segunda 30/01/23 - 7h23

A semana em Brasília será marcada pelo acirramento da campanha no Senado, onde o senador Pacheco disputa a reeleição com o senador eleito Rogério Marinho, da oposição.



A disputa para a presidência do Senado se acirrou nas últimas horas, e assim deve prosseguir, até o último momento.



Para garantir o cargo, são necessários os votos de ao menos 41 senadores.

